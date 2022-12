Joven, al borde de la muerte tras caerse de bicicleta cuando colgaba de un camión

Un joven que iba colgado de un camión de carga pesada, mientras manejada bicicleta, se accidentó y ahora está al borde de la muerte en un hospital de Bucaramanga.



El menor de 16 años fue captado en un video cuando se cayó por primera vez del vehículo en la carrera 15 con calle 21. Por fortuna, en esa oportunidad salió ileso y volvió a levantarse.

Según los testigos, la víctima se colgó por segunda vez de la volqueta, perdió el control y terminó en el pavimento, pero esta vez no corrió con la misma suerte porque, al parecer, un automóvil lo arrolló.



La primera hipótesis de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga es que el conductor que lo tropelló se fugó, ya que en el lugar no había ningún vehículo.



De acuerdo con las autoridades, el menor sufrió un trauma craneoencefálico grave y fue remitido de urgencia a la clínica La Merced, en donde se debate entre la vida y la muerte.

En los últimos meses, ciudadanos han denunciado con preocupación, a través de redes sociales, que los jóvenes se están colgando de los buses de transporte público y de los vehículos de carga pesada.