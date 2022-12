Juez levantó suspensión provisional de revocatoria del alcalde de Barrancabermeja

La decisión de suspender temporalmente el proceso de revocatoria del alcalde de Barrancabermeja, Darío Echeverry, fue levantada por una juez de Barrancabermeja, tras conocerse que la acción de tutela interpuesta por un habitante de Barrancabermeja, fue recibida primero en el Juzgado Penal de la ciudad y por tal razón, es que dicho tribunal el que debe pronunciarse sobre la acción popular.

Según el pronunciamiento, el Juzgado de Familia de Barrancabermeja dejó sin efecto la paralización del proceso por tratarse de una tutela que está en firme en el órgano penal y no en este juzgado.

Voceros de comités abstencionistas y pro-revocatoria manifestaron, este miércoles, que el Consejo Nacional Electoral no les notificó sobre la suspensión temporal del proceso.



Elkin Julián Gómez, presidente del directorio del partido Liberal en Barrancabermeja, quien respalda al mandatario, manifestó que no fueron notificados.



“De manera oficial no hemos sido notificados, estamos a la espera de poder reunirnos con nuestro grupo jurídico asesor, de igual forma hacer la respectiva consulta y el respectivo análisis con nuestro alcalde. Precisamente tengo entendido que es una tutela y esta será sometida a reparto, vamos a esperar a hacer notificados, a tener un conocimiento oficial del documento”.



Las elecciones para la revocatoria se mantienen para este domingo 2 de julio y los habitantes de Barrancabermeja continúan a la expectativa del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral.



