La Policía desmanteló dos bandas dedicadas al hurto de celulares en Bucaramanga

En el operativo de desarticularon dos bandas delincuenciales denominadas “los Chinches y Los Paisanos”, a quienes se les demostró dentro del proceso investigativo, los diferentes grados de participación, roles y responsabilidades dentro de la cadena criminal, atribuyéndoles responsabilidad en el almacenamiento, comercialización y hurto de celulares mediante intimidación con armas.

Las autoridades realizaron en el área metropolitana 250 intervenciones de control a locales comerciales dedicados a la compra y venta de celulares. Allí realizaron dos capturas en flagrancia por el delito de receptación, recuperaron 23 celulares e incautaron 70 equipos móviles en 114 operativos.

Asimismo la Policía Metropolitana de Bucaramanga en lo corrido de 2016 ha efectuado 348 capturas, ha recuperado 37 equipos, incautado 305 y detectado 748 de contrabando.

Estos equipos son hurtados mediante la modalidad de intimidación o raponazo, seguido de la comercialización clandestina o receptación del equipo hurtado en establecimientos comerciales, donde a través de equipos les manipulan el software, dejándolos habilitados para ser utilizado por cualquier operador de telefonía celular.

De esta forma ingresan nuevamente al comercio, pero al verificar la legalidad y procedencia en la base de datos, a través del número del IMEI original que tiene el equipo en el interior, figura como hurtado o perdido, dejando inmersos a los nuevos propietarios en el delito de receptación.

La Policía invitó a la ciudadanía a denunciar los casos de hurto e informar la pérdida de su celular, no activar teléfonos de dudosa procedencia, no usar celulares en lugares solitarios, no hablar mientras conduce un vehículo y comprar estos equipos en lugares legalmente constituidos.

BLU Radio Bucaramanga