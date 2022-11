Las cámaras de vigilancia violan la privacidad: Líderes de Barrancabermeja

Algunos líderes sociales se imponen a la instalación de 120 cámaras de vigilancia en Barrancabermeja, una iniciativa propuesta por el Gobierno Departamental, con el fin de analizar el comportamiento social de las personas.



Según ellos, la medida viola la privacidad e intimidad de los ciudadanos y no garantiza la seguridad como ha manifestado en el proyecto.



“Cuando dicen que las cámaras pueden hacer un análisis del regulación del comportamiento del ser humano, no es más que la violación a la privacidad y a la constitución como un estado de gran hermano. Es decir, que te vigila y que te controla y va en contravía de la responsabilidades de derechos de la población”, señaló Ramón Abril, funcionario de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos.



El proyecto para la instalación de estos equipos de vigilancia aún no ha sido socializado con los habitantes del Puerto Petrolero. Sin embargo, crece el descontento con la medida.



BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM