Los útiles inútiles que los colegios no pueden pedir en la lista escolar

[Aunque este tipo de casos es castigado por la ley 1269 que obliga a los centros educativos, públicos y privados, a pedir los útiles estrictamente necesarios para el ejercicio de la labor escolar, esa medida, al parecer, en algunas ocasiones se queda en el tintero.



La Alcaldía hizo un llamado a la sensatez a la hora de solicitar los elementos de estudio que se van a utilizar durante el año escolar. Pidió denunciar a los colegios que soliciten en su lista escolar los “útiles inútiles”, que a inicio de año molesta e inquieta a más de un padre de familia que pueden llegar a gastar hasta $300 mil comprando los elementos curiosamente solicitados.



Algunos elementos que los colegios no pueden pedir en la lista escolar son:



• Rollos de papel higiénico por docenas

• 10 o más jabones perfumados

• Toallas suaves y de determinado color

• Baldes de aseo

• Traperos

• Recoge basuras

• 15 o 20 lápices.

• Un machete o azadón

• Harina de trigo

• Detergentes

• Medicamentos

• Los menores no pueden ser discriminados por no llevar uniforme por razones económicas.

• Está prohibido exigir comprar libros, útiles o uniformes con proveedores o marcas específicas.

• 3 o más resmas de papel

• Excesiva cantidad de Corchos

• Tornillos

• Sombras de maquillaje, pelucas, etc.

• Cuotas económicas para materiales o sistematización de notas.

• Prohibido también solicitar bonos, donaciones, contribuciones, cuotas, formularios, aportes y diversas formas de aporte de dinero o especie.



Ante esta situación de impotencia, la Secretaría de Educación se puso del lado de los padres de familia para recordar que los elementos de aseo “no caben dentro de un listado escolar”.



Si no está de acuerdo con la solicitud del docente porque lo considera exagerado, puede denunciar en la Alcaldía de Bucaramanga en el correo despachoseb@bucaramanga.gov.co





