Mariana Pajón pidió arreglo de pista de bicicrós en Bucaramanga

La doble medallista olímpica volvió a hacer un llamado al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández para que arregle el circuito de bicicrós del Parque Extremo que se encuentra abandonado y en este momento no es apto para recibir competencias nacionales e internacionales.

“No estoy muy feliz con eso” y “conozco muy bien” el caso. Es triste ver que hay dos peraltes en mal estado y no sabemos qué pasó con el resto de la pista. Bucaramanga tiene mucho talento y no tienen donde entrenar, queremos tener pista allá, queremos correr allá, que nos digan qué pasó con la inversión de la pista o dónde está”, dijo Mariana Pajón.

A su turno la directora del Instituto de Deporte de Bucaramanga, Inderbu, Consuelo Rodríguez, señaló que han estado pendientes de este escenario para recuperarlo.

“Traemos unos inconvenientes porque la pista está mal desde la creación del parque extremo. Cuando llueve en el viaducto cae mucha agua por la presión de la altura y la pista se va dañando. Se le deben realizar otros arreglos estructurales porque de lo contrario cualquier inversión que se haga va a tener esos mismos problemas. Estamos evaluando con infraestructura la situación para apoyar este deporte”; señaló la funcionaria.

La funcionaria también manifestó que el mobiliario y equipamiento urbano también están siendo adecuados.

“Algunos ingenieros han visitado la pista y han señalado que nació mal porque no está bien ubicada. Quizá los estudios no fueron los mejores pero no podemos mirar por el espejo retrovisor sino tratar de solucionar”, señaló Rodríguez.

De otra parte, Mariana pajón habría señalado en recientes entrevistas que promovería una campaña en Bucaramanga después de junio para pedir por el arreglo de esta pista.

