Más de 10 mil taxistas no cuentan con seguridad social en Bucaramanga

Los intensos operativos del Área Metropolitana de Bucaramanga para vigilar que los taxistas cuenten con la tarjeta de control o ‘tarjeta amarilla’, provocó un nuevo pulso entre ese gremio transportador y las autoridades de transporte local.

Los taxistas rechazan los controles que en los últimos días han inmovilizado 14 vehículos por no tener en regla el documento, asegurando que el problema tiene que ver con el componente de seguridad social que se necesita para obtener la tarjeta.

“En el área metropolitana de Bucaramanga puede haber fácilmente entre 10 y 11 mil conductores de taxi que no cuentan con seguridad social. Nosotros no tenemos capacidad económica para pagarla, estamos en crisis y las mismas autoridades de transporte no hacen cumplir la norma que obliga a las empresas a asumir ese costo”, explica Giovany Rueda, vocero de la Fundación Coltaxistas de Bucaramanga.

Este miércoles, tras una protesta de un centenar de taxistas que bloqueó el tránsito en la Ciudadela real de Minas, líderes de taxistas y el AMB se reunieron pero no llegaron a ningún acuerdo.

El subdirector de Transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga (autoridad de transporte en la ciudad), Aldemar Díaz, advirtió que la entidad seguirá cumpliendo lo reglamentado por el Ministerio de Trabajo.

Se trata del Decreto 1047 de 2014, y la Resolución 2634 de 2014 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, normas mediante las cuales se establecen las medidas necesarias para garantizar a los conductores de taxi la afiliación al Sistema General de Seguridad Social desde el 1 de septiembre de 2014.

Los taxistas anunciaron nuevas manifestaciones en Bucaramanga.

