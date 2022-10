"Me levantaba a las 3 de la mañana para poder entrenar": Johan Caballero

El volante de 19 años, Johan Caballero, nacido en Rionegro, Santander, tuvo su partido soñado. Al minuto 76, cuando parecía que Bucaramanga no tenía cómo empatar el partido frente a Leones, apareció un zapatazo de pierna derecha desde unos 22 metros para decretar el 2-2 y vivir su mayor alegría en el fútbol.

"Fue un gol soñado, estoy muy contento y esto se lo dedico a mi papá que está en el cielo", expresó con mucha emoción.

Caballero ha tenido que pasar muchas dificultades para llegar al profesionalismo, relató lo que tuvo que hacer durante 2017 para poder entrenar con el equipo.

"El año pasado jugaba con la Sub 20 y tenía que levantarme a las 3:00 a.m. para venir desde Rionegro y poder llegar a las 6:00 a.m. a entrenar", dijo el jugador.

El futbolista que ahora vive en Barlovento, sede deportiva del Club, ha jugado los cuatro partidos del semestre con el equipo, tres de ellos como titular y uno ingresando desde el banco, y luego de la gran actuación de ayer, podría ser inicialista el próximo domingo ante Tolima.

