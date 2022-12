Menor presuntamente abusada en Arauca permanecerá 48 horas en coma inducido

La menor fue trasladada a la clínica San Luis en Bucaramanga. El medico Jonathan Ramírez, coordinador de la UCI Pediátrica, dijo que además de los múltiples golpes, presenta un traumatismo craneoencefálico, por lo que permanecerá en como inducido de 48 a 72 horas.

“La evolución es incierta porque desafortunadamente el órgano que se encuentra más comprometido es el sistema nervioso central, porque hay un edema cerebral moderado severo”, dijo.

Además, afirmó que “efectivamente hay signos de que recibió un traumatismo directo en la región parietooccipital”.

La menor permanece bajo cuidado de pediatras y neurólogos.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias

-La guerrillera holandesa de las Farc, Tanja Nijmeijer también se sumó al rechazo que ha generado las amenazas que habría recibido la senadora del Centro Democrático Nohora Tovar.

-Voceros del movimiento Voces de Paz ven con buenos ojos una posible candidatura del general Naranjo para la vicepresidencia.

-En fallo de segunda instancia, la Procuraduría absolvió de responsabilidad disciplinaria a Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, actual gobernadora de Putumayo.

-En este momento el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, rinden homenaje a las víctimas de Pearl Harbor.

-Jarlinson Pantano ganó el circuito de ciclismo de la Feria de Cali que tuvo a más de 200 pedalistas colombianos y extranjeros.

-Un insólito caso de cobro de multas le ocurrió a un militar en retiro en Bogotá: la Policía lo sancionó con dos comparendos electrónicos, lo notificaron a una dirección en la que ya no vivía, y cuando fue a actualizar sus datos, no se lo permitieron porque no tiene dedos para registrar su huella dactilar.

-En este año en Bogotá las Comisarías de Familia atendieron más de 20 mil conflictos familiares, de las cuales 210 estaban relacionados con delitos sexuales. En esta semana de fin año las comisarías estarán habilitadas para cualquier solicitud.