Miembros de las autodefensas niegan ser autores de panfletos en Barrancabermeja

Desde Barrancabermeja, la diócesis del Magdalena Medio señaló que miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AUC se comunicaron y manifestaron que no son los responsables y que no han actuado en contra de los líderes.

“Las AUC dicen que no son ellos, que no han atentado contra los líderes y defensores de derechos humanos, que por lo tanto no se les puede atribuir a elos sino a otras personas con otros intereses”, dijo monseñor Camilo Castrellón Obispo de la diócesis de Barrancabermeja.

La Policía mantiene la seguridad en la zona y custodiando a los líderes sociales que aparecen mencionados con nombre propio en los panfletos. Asimismo, continúa la investigación para determinar el origen de este documento.

