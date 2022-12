Mil 500 niños sin atención pediátrica por cierre de unidad médica

La unidad médica UIMIST atiende mil 500 consultas mensuales de pediatría para niños de bajos recursos y cerró hace dos semanas por problemas en la contratación y presupuesto para cancelar honorarios al personal médico.





Solo cuatro médicos eran los encargados de brindar atención a estos niños, afiliados únicamente al Sisben, pero debido al gran número de pacientes que llegan al centro, los médicos colapsaron y hoy esta unidad pediátrica se encuentra sin personal.





Los pacientes que llegan al centro pediátrico por urgencias son remitidos al Hospital Local del Norte que está colapsado y donde las distancias dificultan que pueden ser atendidos.





La denuncia la hicieron los concejales de Bucaramanga a raíz de la ruta de la salud que comenzó hace más de un mes y donde se busca hacer un diagnóstico del estado actual de los centros médicos en la ciudad





“La unidad está cerrada por un centro de contratación y los médicos no están trabajando. Las madres de familia son enviadas al hospital del norte y muchos no cuentan con los recursos para costear el transporte hasta este sector”, indicó el concejal de Bucaramanga Arturo Zambrano.





Actualmente, el Instituto de Salud de Bucaramanga adeuda 2 meses de sueldo a 285 trabajadores quienes anunciaron protestas si no se les pagan sus salarios.





