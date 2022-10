Millonaria multa a operador de Metrolínea por tener vehículos fuera de servicio

Según confirmó el gerente de Metrocinco Plus, Freddy Cubides, la multa por 450 millones de pesos que impuso Metrolínea a este operador es por tener 14 vehículos en parqueaderos fuera de servicio.



“Los vehículos permanecen allí porque la empresa no ha tenido recursos para repararlos. Cada arreglo por lo menos nos sale por 80 millones de pesos que no tenemos porque este negocio no nos da ganancias. Teníamos 30 vehículos fuera de servicio y poco a poco hemos ido reparándolos”, señaló Cubides.



Cuestionó la sanción impuesta por Metrolínea teniendo en cuenta que les adeudan 4 meses lo que asciende a 10 mil millones de pesos.



“Le pedimos a Metrolínea que sea coherente porque nos imponen una sanción pero no tienen en cuenta que no nos pagan desde hace 4 meses y esto afecta notoriamente las finanzas de la empresa”, expreso el gerente de Metrocinco Plus.



Finalmente dijo que con el Área Metropolitana han sostenido reuniones para buscar soluciones y así mejorar el servicio de transporte masivo.





