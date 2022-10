“Mis hijos ahora tienen miedo de salir a la calle”: Víctima de fleteo

El hecho ocurrió en el barrio San Alonso donde el microempresario Tomás Gutiérrez suele retirar dinero de una entidad bancaria ubicada en el sector.



El día que fue víctima de la delincuencia, Tomás salió en su carro en compañía de su esposa y sus dos pequeños hijos.



“Retiramos el dinero ese día de un centro comercial de la zona, al salir comimos algo rápido y bajamos al parqueadero. Tal vez me faltó sentido común y no pedí escolta de la Policía. Salimos del centro comercial y llegando al apartamento para dejar a mis hijos no me di cuenta que nos seguían motorizados”, dijo Tomás Gutiérrez.



Su pequeña hija ubicada en la parte trasera del vehículo abrió la puerta y en ese momento los delincuentes los abordaron.

“Nos apuntaron con armas, no pudieron romper los vidrios de seguridad, me quitaron las llaves del carro, nos sacaron los bolsos con el dinero para pagar nómina de la empresa y se fueron en las motos”, señaló la víctima.



Desde ese día, Tomás asegura que puso la denuncia correspondiente pero el impacto para su familia fue muy fuerte.



“Los niños no quieren salir a la calle o a estudiar. También preguntan por qué nos pusieron una pistola y qué hubiese pasado si nos disparan. Ha sido muy duro porque son pequeños y ya han tenido que vivir eso”, señaló Gutiérrez.



Esta víctima de la inseguridad de Bucaramanga también asegura que al pedir apoyo de la Policía temen llamar más la atención de las autoridades. Sin embargo, ahora recomienda a los ciudadanos tener extrema precaución y no exponerse a ser atracado.





