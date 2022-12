Mujer denuncia que mototaxista robó sus pertenencias en Floridablanca

La mujer asegura que no acostumbraba a tomar este tipo de servicio informal. Sin embargo, debido a la demora en los buses decidió parar un mototaxi.

“Cuando yo me subí a la moto, es como si me hubiesen echado algo porque me quedé aturdida. En un semáforo un acróbata me hacía señas y se reía. Cuando llegamos a Floridablanca el mototaxi me rapó el bolso y se llevó mis pertenencias”, señaló Isabel Gómez.

La mujer también señala que el conductor fue hábil porque le preguntaba por el camino que debía tomar pero finalmente le dio varias vueltas para desorientarla.

“Él se metía por otras zonas, incluso una boscosa y pensé que me iba a hacer otra cosa. Pero continuó bajando por Zapamanga y el recorrido fue largo y solo me desviada. Y me dijo que me dejaba cerca a la Alcaldía donde estaban lejos de unos policías. Se fue con mi bolso y me dejó con el casco puesto”, agregó Gómez.

También aseguró que la Policía no atendió su llamado de auxilio y no le prestó apoyo para recuperar sus pertenencias.

“El casco tenía la placa y le dije a los policías pero solo me dijeron que pusiera el denuncio y que nadie podía hacer nada”, añadió.

