Mujer denunció que cortaron su cabello en un bus de Metrolínea

La joven víctima señaló que se movilizaba en un articulado de Metrolínea la mañana del lunes 24 de julio. Cuando en el sector aledaño al centro comercial De la Cuesta sintió que alguien del asiento de atrás halaba su cabello.



“Yo sentí que me halaban el cabello y cuando me pasé la mano por el cabello tenía la mano llena de pelos. Me alcanzaron a cortar un mechón de 5 centímetros. Me asusté mucho y cuando le hice reclamo al hombre que estaba detrás de mí me aseguró que él no había sido”, señaló la joven.



Después del hecho la joven informó al conductor del bus lo que había sucedido y dieron aviso a la Policía Nacional.



Sin embargo, tras haber instaurado la denuncia, al hombre no le encontraron en su poder tijeras u otro elemento con el que hubiese podido cometer el hecho.



Las autoridades investigan este caso, que sería el primero de este tipo en la ciudad, donde las mujeres son víctimas de personas que suelen cortarles el cabello para después venderlo.



