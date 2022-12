Mujer lleva más de 100 días encadenada en protesta por remate de su vivienda

Más de 118 días ha permanecido encadenada una mujer en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento en protesta porque su vivienda fue rematada en 2014, luego de atrasarse en el pago de las cuotas, hecho que entró en proceso judicial y posteriormente a remate. La mujer decidió emprender una caminata hasta Bogotá en reclamo por lo que considera una injusticia.





“Después de 18 años se terminó rematando mi vivienda, llevo luchando todo ese tiempo, y en últimas ya no me quedaba nada que hacer porque tenía la orden de desalojo y tomé la decisión de encadenarme para decir que no estoy de acuerdo con los fallos que dieron los jueces del juzgado segundo de Bucaramanga los cuáles han violado el debido proceso, han violado la ley macrovivienda porque a mí no me dieron ni la reliquidación ni la restructuración del crédito porque cedieron mi cartera a un particular que terminó rematando mi casa”, aseguró Olga Lucía Caicedo.





La afectada también señala que hay decenas de familias en su misma situación, personas que adquirieron sus casas de interés social, al retrasarse en sus pagos entraron en proceso jurídico y posteriormente se las remataron.





