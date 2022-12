Mujeres santandereanas lactan menos por vanidad: Secretaría de Salud

En el marco de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, las autoridades de salud de Santander hicieron un llamado de alerta debido a que está en aumento la cifra de mujeres que no culminan su periodo de lactancia por vanidad.





Pese a que los estudios científicos demuestran que la leche materna es el alimento más completo y tiene una gran cantidad de elementos inmunológicos que protegen de infecciones al bebé, las mujeres no completan esta etapa clave para el desarrollo y nutrición de sus hijos.





“Hay mujeres que tienen temor de lactar por el daño de sus mamas y tampoco aprovechan esa hora de lactancia a la cual tienen derecho aun si trabajan”, afirmó la secretaria de salud de Santander, Claudia Amaya.





La Secretaría de Salud señala que con la lactancia materna los bebés no son los únicos beneficiados ya que en las madres se disminuye la posibilidad de sufrir de cáncer de mama y “recuperar más fácil la figura”.





Sobre la polémica que hace días se escucha de amamantar o no en lugares públicos, la secretaria de Salud de Santander comentó que “este acto de amor no puede, bajo ninguna circunstancia, ser catalogado como acto impúdico o tener rechazo por la sociedad. Al contrario, la sociedad tiene que apoyar a las madres que están lactando para que continúen haciéndolo de forma exclusiva, durante los 6 primeros meses de vida”.





Agregó que el Gobierno de Santander está “promoviendo un producto alimenticio que tiene el mayor valor nutritivo que existe sobre la faz de la tierra, es un producto empacado al vacío, completamente estéril, a la temperatura adecuada y siempre disponible: la leche materna”.





La Secretaría de Salud de Santander, en especial durante esta semana, promoverá la lactancia materna dentro del área metropolitana, específicamente en el municipio anfitrión, que esta vez será Piedecuesta donde cientos de mujeres saldrán a marchar en apoyo a esta etapa fundamental de la vida.





En el departamento se harán actividades de sensibilización y motivación que la agenda metropolitana desarrollará para que las mujeres embarazadas se preparen para el periodo de lactancia materna.





Entre las diferentes actividades a desarrollar se dictarán talleres de lactancia; cuidado del pezón, y cuidados para la mamá y el bebé.





En el departamento de Santander las mujeres cumplen la lactancia exclusiva por 3 meses, y el objetivo es llevarla a 6 meses.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM