Niña de 8 años murió atropellada por un carro en Piedecuesta, Santander

Una niña de 8 años murió tras ser atropellada por un vehículo cuando manejaba bicicleta en un barrio de Piedecuesta, Santander.



El hecho ocurrió en el sector de Guatiguará. La menor fallecida manejaba bicicleta con su hermana mayor cuando fue envestida por el conductor de un carro que, al parecer, no la vio. Así lo contó a BLU Radio Fermín León, padre de la niña.



"Me desesperé cuando llegué y vi a mi hija ahí (...) La niña mayor alcanzó a pasar la calle, pero la chiquita no porque ella iba detrás de la hermana y no se dio cuenta de que venía el carro", relató.

Maritza Medina, tía de la víctima, manifestó que en el sector no hay señalización de tránsito ni reductores de velocidad.



"Aquí no hay semáforos ni hay señalización de ningún tipo y si la hay, no la veo por ningún lado", manifestó.



Con tristeza, los familiares de la niña que murió en este trágico accidente contaron que iba a cumplir 9 años el próximo 6 de diciembre.



Autoridades del municipio de Piedecuesta investigan si el conductor pudo incurrir en alguna imprudencia que ocasionara el accidente.