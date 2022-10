Niña lleva seis meses esperando que EPS le autorice una sonda para alimentarse

Una niña de dos años lleva esperando más de seis meses a que la EPS Cafesalud autorice una nueva sonda para poder alimentarse.



La madre de la menor denunció el caso y señaló que su hija fue operada y le practicaron una gastrectomía. Es a través de una sonda por donde puede recibir alimento.



La mujer ha puesto dos tutelas que han fallado a su favor pero no ha sido posible que la EPS reponga este instrumento vital para la niña.



“Se le dañó la tapita de la sonda y a ella se le fuga el alimento por allí. Llevo seis meses sufriendo, llevando papeles al juzgado, puse una tutela y un desacato, he ido al ICBF y no he podido lograrlo porque Cafesalud no me da respuesta”, indicó Ana Milena Aaguilar, madre de la niña.



Desde el 26 de noviembre la niña no recibe una nutrición especial a través de sonda y no puede alimentarse correctamente debido a que no recibe alimento de forma natural.



La niña permanece en su casa a la espera de que la EPS Cafesalud le reponga la sonda que por el uso se ha dañado.





