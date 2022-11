No estoy loco, estoy tan bien como Messi: alcalde de Bucaramanga

En días pasados, el concejal de Bucaramanga del Partido Liberal Wilson Mora, solicitó en la plenaria de la corporación, que el alcalde Rodolfo Hernández se sometiera a un examen psiquiátrico.



“Tenemos que saber si cuenta con facultades médicas claras para gobernar”.



Días después, el mandatario aceptó el reto y decidió someterse a un examen psiquiátrico este martes 11 de abril. Al salir, sacó el parte médico y dijo a los medios que gozaba de excelente salud mental.



“No estoy loco, estoy muy lúcido, no tengo ningún problema para gobernar, como lo dijo el concejal, el examen lo hizo el psiquiatra, Camilo Umaña. Estoy bien como Messi”, manifestó el alcalde de la capital santandereana.



El mandatario agregó que la solicitud del concejal obedeció a su molestia por las investigaciones en su contra y la actitud de algunos corporados que no aceptan su forma de gobernar.



“Algunos concejales se molestan frente a las decisiones que tomo, pero es por el bien de la ciudad y no de uno pocos, como antes se hacía”, señaló.



En respuesta a estas declaraciones el concejal Mora manifestó en su cuenta de Twitter que el examen debería hacerlo Medicina Legal



Si el alcalde es honesto con su pueblo, el examen psiquiátrico debe ser de medicina legal. @GERARDONAVARRO1 @BluBucaramanga @RCNbucaramanga — Wilson Manuel Mora C (@WilsonMora8890) April 11, 2017

