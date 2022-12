“No hemos hecho nada de lo que ellos hubieran hecho”: alcalde Rodolfo Hernández

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, salió al paso a sus críticos sobre los resultados del primer año de gestión asegurando que su lucha inicial ha sido contra la corrupción.

En una carta abierta a los bumangueses, el alcalde Hernández asegura que “es cierto, no hemos hecho nada de lo que ellos hubieran hecho.

“NO hemos robado un peso, no hemos negociado ningún contrato, no hemos permitido la apropiación de los recursos públicos para beneficio personal, no hemos tolerado los sobrecostos y la mermelada”, dice en la misiva el alcalde.

Según Hernández, con su política de ética y transparencia se ha reducido el déficit de tesorería en más de 50 % con el pago de más de 150 mil millones de pesos por obligaciones adquiridas en el gobierno anterior.

“No les voy a decir mentiras. No soy como ellos. No les voy a prometer que en 5 o 6 meses vamos a realizar las obras que no hicieron en 20 años de saqueo y corrupción”, dice el mensaje a los ciudadanos.

Rodolfo Hernández manifiesta que a pesar de las dificultades que ha tenido en su primer año de gobierno no abandonará sus convicciones.

“Algunos comentan que a veces me comporto como candidato, en realidad a mí no me interesa el título de Alcalde, me interesa que el gobierno lo ejerzan los ciudadanos y que ellos tengan el derecho a la rendición de cuentas”, asegura en la carta.

