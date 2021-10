No me dejaré intimidar: Andrea Méndez, dir. de Tránsito de Bucaramanga, tras atentado en su contra

Esta mañana mientras la directora de Tránsito de Bucaramanga, Andrea Méndez, se disponía a movilizarse en una camioneta hacia la entidad que dirige, dos hombres en una motocicleta la atacaron con piedras.

Según versiones de testigos, los dos hombres esperaban que ella saliera del conjunto residencial donde vive para atacarla.

Frente al atentado, la funcionaria respondió que seguirá en la lucha contra el transporte informal pese a estar amenazada desde hace varios meses.

“Le estoy poniendo todo el empeño a Tránsito de Bucaramanga, es un tema que me apasiona, y los controles que se hacen son parte de las funciones que debemos hacer como funcionarios públicos y que tengamos que recibir ataques es un tema muy lamentable, no me dejaré intimidar, por el contrario, vamos a seguir trabajando y con más fuerza”, dijo.

La funcionara agregó que a través de mensajes por redes sociales han tratado de amedrentarla.

"Hemos recibido mensajes por los grupos de WhatsApp de audio, videos de la camioneta, fotos, y hoy se materializó, esperamos que caigan esas personas, no vamos a aflojar en los controles”, indicó.

La Policía revisa los videos de cámaras de seguridad para identificar a los agresores.