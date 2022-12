No podemos ni vamos a tolerar el mototaxismo: secretario del Interior de Bucaramanga

Tras la protesta de más de 4 mil mototaxistas por las calles de Bucaramanga este jueves, la administración municipal anunció que mantendrá los operativos de control al transporte informal.

"Aunque no hubo hechos de vandalismo, si tenemos que decir que no son aceptables las vías de hecho, la utilización de máscaras o encapuchados, ni los gritos descomedidos por parte de los manifestantes. Nosotros no podemos ni vamos a tolerar el transporte informal, entre otras cosas porque tenemos varias medidas judiciales, incluso un expediente disciplinario contra el señor alcalde, que nos conmina a controlar este problema", señaló el secretario del Interior Ignacio Pérez Cadena.

Por su parte el director de Tránsito de Bucaramanga, Miller Salas, afirmó que no va a mermar la lucha contra la ilegalidad.

Manifestantes transporte informal tienen todo el derecho a protestar, pero como autoridad no puedo mermar la lucha contra la ilegalidad. pic.twitter.com/y0x3UDInCh — MILLER SALAS (@msalasrondon) November 3, 2016

Las protestas de los mototaxistas por varias vías del área metropolitana causaron graves problemas de movilidad durante la mañana de este jueves, y aunque no se presentaron bloqueos hubo tensión en algunos puntos donde la policía actuó para mantener el orden.

Al mediodía, durante la concentración de miles de transportadores informales en el parque García Rovira frente a la sede de gobierno, la policía tuvo que dispersar el bloqueo con gases lacrimógenos.

BLU Radio Bucaramanga 960AM