“No pueden hablar de quiebra en una ciudad donde hay prosperidad”: MinHacienda

En la Cumbre de gobernadores que se realiza en Santander estuvo presente el ministro de hacienda Mauricio Cárdenas quien se refirió al tema de las finanzas del municipio de Bucaramanga.





“El alcalde de Bucaramanga puede presentar la solicitud de acogerse a las ley 550, pero las ciudades no se quiebran, lo que pueden hacer es pedirle a sus acreedores una reestructuración de los pasivos para pagar más gradualmente y el gobierno nacional puede acompañar ese plan de restructuración y está abierta la posibilidad” manifestó Mauricio Cárdenas





El jefe de la cartera aseguró que hay enviar mensaje de calma y no alterar la tranquilidad de la comunidad de la ciudad.





“Hay que dar calma a la ciudadanía. No podemos hablar de quiebra en una ciudad tan importante como es Bucaramanga, que ha tenido los mejores indicadores económicos, el menor desempleo y el mayor crecimiento. No le podemos dar esa sensación al país de que Bucaramanga está en quiebra porque aquí lo que hay es prosperidad” aseguró el ministro.





El ministro anotó que aún no ha sido notificado que al Ministerio de Hacienda haya llegado la solicitud de la aplicación de la ley 550 por parte de la alcaldía de Bucaramanga.





