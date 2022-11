“No sé qué cigarrillo estaba fumando cuando hizo eso”: alcalde Rodolfo Hernández

En medio de un discurso, en la clausura de las sesiones extras del Concejo de Bucaramanga, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, reconoció que fue una "indelicadeza" que un familiar suyo se interesara por el contrato de Vitalogic, empresa que iba a manejar las nuevas tecnologías para el manejo de las basuras.

Esto lo dijo cuando se refería a varios temas, entre ellos el polémico contrato en el que se vio involucrado uno de sus hijos.

“Que hubo indelicadeza de parte de un familiar mío, sí, lo reconozco, así fue (…) No sé qué cigarrillo estaba fumando cuando hizo eso”, dijo el alcalde.



Hernández, hacía referencia al escándalo que estalló cuando se conocieron documentos de un acuerdo de corretaje que fue firmado por su hijo, Luis Carlos Hernández, para lograr que se concretara el contrato con la empresa Vitalogic, que finalmente no se celebró.



Finalizó diciendo que en su administración se ha propendido por mantener la transparencia en todos los procesos y por eso finalmente este contrato que ganó la licitación para el manejo de las nuevas tecnologías en el ‘Carrasco’ no se firmó.

