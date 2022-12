No todos somos prostitutas, desocupados ni limosneros: Venezolano en Bucaramanga

Con indignación reaccionaron los venezolanos en Bucaramanga, que protestaban en el Consulado, a las palabras del mandatario bumangués donde aseguraba que “habían llegado todos los limosneros de Venezuela a ejercer la prostitución y como desocupados”.



Cristian Fuentes, periodista y venezolano residente en Bucaramanga, señaló que el mandatario no debe generalizar.



“Yo creo que todas las sociedades tienen limosneros, prostitutas y desocupados. Ahorita Venezuela está en una situación muy difícil y las personas buscan un mejor futuro por eso buscamos migrar a Bucaramanga u otras ciudades. Pero hay muchos profesionales que queremos trabajar honradamente, si bien hay gente así no se puede generalizar”, señaló Fuentes.



También le pidió al mandatario local cuidar sus palabras y ser más diplomático a la hora de referirse a los ciudadanos del vecino país.



“Yo sé que es difícil atender a los bumangueses y aún más ocuparse de los venezolanos que migran pero tiene que ser comedido porque hay xenofobia en las calles y eso nos afecta. Yo me sentí ofendido porque nos metió a todos en el paquete y dijo que todos somos así cuando no es cierto. Yo tengo empresa y muchos pagamos impuestos y vivimos legalmente”, agregó Cristian Fuentes.



También añadió que las autoridades deberían entrar a revisar la explotación laboral de la que son víctimas muchos venezolanos que llegan con la intención de trabajar legalmente.



“No venimos a quitar empleo y deben revisar la legalidad de los empleadores que le pagan menos al venezolano y le incumplen a la DIAN”



