Operadores de Metrolínea piden medidas radicales contra el mototaxismo

Para los operadores del sistema de transporte masivo Metrolínea, la decisión de congelar la tarifa en $2.100 para 2017 genera dudas por las consecuencias en materia financiera que pueda traer.





Fredy Cubides, gerente de Metrocinco Plus, uno de los dos operadores de Metrolínea, aseguró en BLU Radio Bucaramanga que inicialmente la medida no los afecta porque a sus empresas se les paga por kilómetro recorrido y no por pasajero.





“A nosotros nos pagan de acuerdo a la bolsa de ingresos del sistema, pero hay que también recordar que nos deben siete quincenas, apenas nos están pagando septiembre, por eso respetamos la decisión de la tarifa pero hay que analizar que pasará a futuro”, señaló en empresario.





Los operadores han manifestado su preocupación por la pérdida de pasajeros que sigue registrando el sistema, que para ellos es en gran parte por el crecimiento de la informalidad del transporte en Bucaramanga.





“La Alcaldía y las autoridades tienen que tomar medidas radicales contra el mototaxismo y el sistema mirar como mejora la operación para que el servicio sea bueno”, dijo.





Según datos oficiales, Metrolínea perdió en 2016 más de 4 millones de pasajeros.



BLU Radio Bucaramanga 960AM