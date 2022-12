Pacientes de Cafesalud denuncian que son víctimas del paseo de la muerte

Los pacientes de Cafesalud decidieron acudir a los medios de comunicación para poner en conocimiento de la comunidad la negación de los servicios médicos que hace la EPS.





Tratamientos de cáncer paralizados, autorizaciones negadas y largas esperas por citas o medicamentos son las principales quejas de los usuarios que permanecen horas haciendo fila para ser atendidos.





Jennifer Gómez tiene un hijo que padece cáncer y lleva meses esperando autorizaciones para tratamiento de “radioterapia y la EPS me niega los servicios, me niega las autorizaciones y yo pago exámenes y medicamentos”.





Lo mismo le ocurre a Sonia Torres quien sufre por el grave estado de salud de su madre quien “espera que le haga un derivación biliar y no hay autorizaciones. Todo lo he tenido que pagar yo de mi bolsillo porque dicen que no hay convenios, me dicen que los aparatos están dañados y la tienen atravesando por el paseo de la muerte”.





Algunos pacientes denuncian que requieren atención y asistencia médica permanente y por falta de camas la EPS pretenden enviarlos a sus casas.





“Están jugando con la vida de los pacientes. Con mi sobrino nos tienen dando vueltas de clínica en clínica y nos dicen que nos lo van a devolver a la casa. Y eso no es posible porque él está sujeto a una bala de oxígeno y se alimenta por una sonda” manifestó el usuario Julio Martinez.





Son más de 200 mil personas las que están afiliadas a esta EPS que también recibió a los usuarios de la liquidada Saludcoop y esperan que se les preste un servicio de salud digno de acuerdo a los aportes mensuales que realizan.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM