Peatonalizarán algunas vías de Bucaramanga en Navidad

En un concejo de seguridad y movilidad de Bucaramanga, las autoridades confirmaron que no se peatonalizará el centro de la ciudad en navidad pero si algunas vías de la zona de cabecera del llano.





El objetivo es facilitar la movilidad de los bumangueses y sus compras en la época decembrina en las vías comprendidas entre las carreras 34 y 35 con calles entre las 47 y 49 a excepción de la calle 48 que continuará siendo vehicular en el sentido occidente – oriente.





Asimismo, las autoridades de tránsito determinaron que le pico y placa no se levantará después del 24 de diciembre como ya se había hecho en años anteriores teniendo en cuenta que se continuarán adelantando las obras del tercer carril.





“La constructora del Tercer Carril solicitó que se redujera el número de carriles durante esta época porque ellos tienen una necesidad de terminar esta obra lo más rápido posible. Entonces pidieron que para poder mover los escombros de la demolición de los puentes peatonales nos piden inclusive que cerremos un carril adicional por eso no vamos a levantar la medida de pico y placa en este momento”, dijo Miller Salas, director de Tránsito de Bucaramanga.





