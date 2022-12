Peatones piden andenes para caminar seguros en centro de Bucaramanga

Peatones pidieron a la Alcaldía de Bucaramanga que recupere los andenes en el centro de la ciudada para caminar seguros.

Según denuncian, uno de los puntos más críticos por falta de espacio para caminar está en la carrera 23 con calle 37 de Bucaramanga. Ellos alegan que esto se debe a que los locales comerciales se adueñaron de estos lugares y deben bajarse sobre la vía para caminar.



Asimismo, manifiestan que en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de la ciudad el espacio para los peatones debe ser mínimo de 2 metros pero allí no superan los 30 centímetros.

