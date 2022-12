Pico y Placa especial por implosión del puente de Conucos continúa domingo y lunes festivo

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga prepara un plan de manejo de tráfico y los agentes estarán atentos en los distintos puntos de la ciudad para la regulación y control alrededor del puente de Conucos donde ocurrirá la implosión el próximo 4 de junio.



El pico y placa especial para estos días será de 6 de la mañana 8 de la noche.

El director de Tránsito Miller Salas señaló que “los días 4 y 6 de junio no podrán circular las matrículas que terminen en número par. Teniendo en cuenta que si la matricula termina en “0” se tendrá en cuenta el número que precede al “0” como 10 ó 20. El día domingo 5 de junio no podrán circular vehículos cuyas placas terminen en número impar. Aquí se incluyen motocicletas pero los taxis no están dentro de la medida”.

Así será la implosión del puente

Por ser un evento que no tienen antecedentes de la ciudad piden a los ciudadanos no acercarse a la zona y evitar cualquier eventualidad.

Yasshir Yaya director de la obra de tercer carril señala que desde las 5 de la mañana se ubicarán los puestos de mando unificado y los procesos de evacuación de los edificios de los alrededores.



“Estimamos que en el transcurso de dos horas y media, alrededor de las 7:30 a.m. se evacuen los edificios en su totalidad para proceder con la implosión del puente a las 8 de la mañana. 45 minutos después de la implosión es el tiempo que tenemos previsto para verificar que los explosivos han hecho el trabajo y que no hay ningún tipo de riesgo.



Los técnicos de Atila serán quienes darán finalmente el visto bueno para proceder con la demolición general de la estructura y el regreso de los habitantes a sus apartamentos.

