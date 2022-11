Polémica por discusión entre Policía y funcionario de la Alcaldía de Bucaramanga

El coronel Ramiro Antonio García, comandante de la Policía de Floridablanca, envió una carta dirigida a la Alcaldía de su municipio con el fin de dar a conocer una situación presentada en los días santos en el parque Acualago.



En la misiva, el oficial aseguró que al centro recreativo ingresaron miles de personas y se registraron desórdenes al interior del parque por el porte de armas cortopunzantes, consumo de sustancias psicoactivas y demás conductas violatorias a las normas de convivencia y seguridad ciudadana.



El comandante de Policía explicó que tuvo que destinar pie de fuerza ubicado estratégicamente en actividades religiosas para atender los desórdenes producto de una falta de planeación. En su carta señaló que, al momento de hacer la sugerencia al subsecretario de Desarrollo de Bucaramanga, Jorge Nieto, recibió agravios.



“Había desórdenes y falta de control por parte de los responsables de dicho establecimiento (...) se le dio a conocer al señor Jorge Arturo Nieto, delegado por parte de la Alcaldía de Bucaramanga para el control de dicha actividad, siendo esto tomado de forma inadecuada, irrespetuosa, con términos impropios usados contra nuestros policías, gritando a viva voz ‘eso policías trabajen que para eso les pagamos para capturar ladrones’, omitiendo las recomendaciones”, asevera el coronel en su carta.



A su turno, el subsecretario de Desarrollo de Bucaramanga, Jorge Nieto, señaló que nunca fue irrespetuoso y las declaraciones del comandante no están sujetas a la realidad.



“Recibimos 21 mil personas que se comportaron de la mejor manera y dejaron limpio el parque. No quiero polemizar sobre el control de ingreso, pero fue hecho por la misma Policía para el control de armas y sustancias. Yo lo que digo es que la Policía debe cumplir con su tarea y para nada usé palabras soeces para dirigirme a la autoridad”, señaló Nieto.



El funcionario pidió prudencia a la hora de manejar flujo de personas en el parque y negó rotundamente haber discutido con los agentes.



“No hubo heridos, no hubo muertos ni peleas y eso es satisfactorio. Yo soy partidario del diálogo y creo que quizá la multitudinaria presencia de gente pudo generar intranquilidad en la Policía”, agregó.



Esta es la carta completa enviada por el coronel a la Alcaldía de Floridablanca



