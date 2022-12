Polémica por nombramiento de aspirante al Congreso en la junta directiva del amb

Múltiples críticas ha recibido el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por haber nombrado al líder estudiantil de la Universidad Industrial de Santander, Carlos Fernando Sotomonte, como su representante en la junta directiva del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, amb.

Lo que le reprochan al alcalde, incluso desde sectores que lo han respaldado en otra oportunidades, es que Sotomonte es actualmente precandidato del Polo Democrático a la Cámara de Representantes por Santander, y viene haciendo campaña política desde hace varios meses junto al empresario Leonidas Gómez, quien será candidato al Senado.

El fondo de la controversia no es menor si se tiene en cuenta que la silla del alcalde de Bucaramanga en la junta del amb es quizá el puesto más poderoso en la compañía, casi que al mismo nivel del gerente, por lo que el nombramiento de un candidato, con agenda electoral, genera suspicacias.

Consultado por BLU Radio, Carlos Fernando Sotomonte dijo que su “línea” en la junta del Acueducto Metropolitano será la misma del alcalde, “fomentar los estudios y los proyectos pertinentes que permitan garantizar la protección de la fábrica de agua de Bucaramanga, que es el páramo de Santurbán”, pero además anunció que a pesar del nombramiento su campaña política continuará.

“El hecho de que haya sido nombrado en la junta directiva no me inhabilita para ser congresista, los que han hecho críticas y comentarios son colaboradores o gente que apoya el proyecto de Minesa, en la región hay quienes asumimos el rol de defender el agua y el páramo pero también hay otros defendiendo los intereses de esa empresa”, señaló.

Por su parte el alcalde Rodolfo Hernández defendió su decisión afirmando que su representante en la junta directiva del acueducto cumple con las características que necesita como mandatario.

“Me parece que una persona que es joven, que representa a los ambientalistas, no me importa de qué partido sea, eso no me interesa, lo que me importa es que aporte en el tema de la batería jurídica en defensa de la vida y no de Minesa”, respondió el mandatario.

En twitter, influyentes generadores de opinión, como la subdirectora de Vanguardia Liberal, Diana Giraldo, criticaron el nombramiento de Sotomonte.

Lamentable que @AlcaldiaBGA haya convertido el acueducto en plataforma política, nombra a @CarloSotomonte aspirante a la cámara miembro de la junta directiva.. Tanto que critica a los políticos que utilizan entidades públicas para hacer campaña y terminó haciendo lo mismo... — Diana Saray Giraldo (@DianaSaray) December 4, 2017

Para @CarloSotomonte Presidente Junta Acueducto #Bucaramanga NO existe impedimento legal, ni ético, ni moral, en combinar candidatura, activismo político y funciones públicas. ¡Descarados! @BluBucaramanga https://t.co/Ks4BX6wiPI — Laureano Tirado (@LaureanoTirado) December 4, 2017

