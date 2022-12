Polémica por reunión de hijo de Rodolfo Hernández con el ‘Tuerto Gil'

La posibilidad de Mauricio Hernández, hijo del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, selle una alianza política y busque el aval del partido Opción Ciudadana para su aspiración al Congreso generó revuelo en la familia del mandatario y en los círculos políticos regionales.



Las versiones tomaron fuerza luego de que se conociera la fotografía de una cena en la que Mauricio compartió a manteles con el jefe natural de esa colectividad, Luis Alberto ‘El tuerto’ Gil, exsenador que fue condenado por parapolítica, y otras personas de la directiva de Opción Ciudadana en la que se habló de política.



Celestino Mojica, vicepresidente colegiado de Opción Ciudadana, confirmó a BLU Radio que en la reunión Mauricio Hernández les “expresó su deseo de ser candidato al Senado, no solicitó ningún tipo de aval pero sí estuvo preguntando sobre las listas a la Cámara que organiza el partido”.



“Dialogamos con él porque consideramos que puede ser un actor político en Santander, Opción Ciudadana quiere darle la oportunidad a nuevas figuras y no vería problema en que recibiera el aval”, dijo Mojica.



Mauricio Hernández, quien no tiene ninguna experiencia en política y solo ha trabajado en la empresa familiar de su padre, negó que estuviera intentando una alianza con el partido del controvertido ‘Tuerto’ Gil.



La polémica creció además porque el propio alcalde Rodolfo Hernández salió al paso de las críticas por la publicación de la fotografía, asegurando que sectores de la política que contradicen los postulados de su administración quieren perjudicarlo “ilusionando a su hijo para después desprestigiarlo”



El alcalde Hernández insiste en no está de acuerdo con que su hijo Mauricio se lance a la política y que preferiría que se dedicara a trabajos comunitarios que refuercen su movimiento político.



