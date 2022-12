Polémico debate en Bucaramanga por funcionamiento de food trucks en espacio público

Polémica ha generado en Bucaramanga la decisión de la Alcaldía de Bucaramanga de habilitar espacios públicos para la venta de comidas en carros equipados para esa labor, ya que no pagarán ningún tipo de impuesto.



Los food trucks, o camiones de comida, estarán ubicados en los barrios Cabecera, Sotomayor y la Calle de los Estudiantes, según la resolución 0255 firmada por la alcaldesa (e) Ana Leonor Rueda.



El presidente de la Asociación de Restaurantes de Santander, Rafael Mendoza, mostró su inconformismo por esta decisión.

“No podemos aceptar que sin pagar impuestos, la alcaldía, autorice restaurantes ambulantes en las calles de la ciudad, mientras los empresarios legalmente constituidos estamos al día con la Ley”, manifestó.



Dijo, además, que la Alcaldía, “debe cobrar un impuesto por el uso del espacio público a estos negocios de food trucks, vigilar si están cumpliendo con las normas sanitarias, de seguridad y salubridad”.



Otra voz de protesta fue la del concejal Fabián Oviedo, quien señaló que no saben si la Alcaldía realizó un censo sobre cuántos food trucks existen en la ciudad.



“Sabemos que son más de 20, entonces porque solamente les dieron permiso a seis, todos en la cama o todos en el suelo”, aseveró.



El propietario de uno de estos carros de comida, al que llamaremos *Miguel porque pidió la reserva de su nombre, manifestó que desde hace dos años ha tocado las puertas de la administración, buscando un permiso para poder instalar su camión en el parque San Pío.



“Nunca me las abrieron y ahora me entero que autorizaron a seis, creo que la alcaldía no ha sido equitativa y está dejando por fuera del negocio a varios emprendedores”, dijo.



El secretario de Planeación de Bucaramanga, Juan Manuel Gómez, explicó que este permiso para los seis food trucks será por tres meses, mientras hacen una prueba piloto.



“Las personas que consiguieron este permiso fueron las que se acercaron a la Alcaldía, cuando se estaba analizando el proyecto del nuevo Plan Maestro de Espacio Público, elaborado por la Universidad Pontificia Bolivariana”, añadió.



*Nombre modificado por petición del entrevistado.

