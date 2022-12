Policía Santander pide a alcaldes ser estrictos y regular el uso de la pólvora

La Policía señaló que pese a la normatividad de orden nacional, los alcaldes también tienen permitido reglamentar en sus municipios el uso, transporte y la manipulación de elementos pirotécnicos.





“Le pedimos a los alcaldes municipales que por favor reglamente este tema para evitar daños en la integridad de las personas. También estamos trabajando con el ICBF en la protección de los menores, no solo cuando la manipulan sino en los casos que sufran intoxicación”, dijo el coronel Gustavo Franco, comandante de la Policía Santander.





Pese a que en algunos municipios no está prohibida la pólvora, la Policía ha establecido unas medidas de seguridad que deben ser cumplidas para evitar accidentes.





“Un caso puntual es el transporte de la pólvora que no puede ir junto a otro tipo de elementos como alimentos o transporte público. En estos casos se incauta la mercancía. Asimismo, si hay alguien en estado de embriaguez y está manipulando pólvora debemos generar una medida preventiva.





Los juegos pirotécnicos deben ser manipulados por adultos expertos”, aseguró el coronel Franco.





La Policía Santander continuará generando medidas preventivas y sensibilización frente al uso y manipulación de estos elementos.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM