Políticos estarían agitando protestas en Barrancabermeja: presidente de Ecopetrol

El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry aseguró que las protestas que se adelantan en Barrancabermeja, desde hace 8 días, están alentadas por líderes locales y algunos dirigentes como presión.

Publicidad

“Este un poder muy grande en las regiones porque es mucho dinero el que se mueve. Es un poder local muy grande. Ahora nos están diciendo si nos dan inversión social, pongan plata aquí y nosotros levantamos estos paros. Nosotros no podemos acceder a este tipo de pretensiones porque es una extorsión prácticamente”, indicó Echeverry.

También manifestó que hay miembros de la USO que están moviendo las protestas.

Publicidad

“Hay miembros de la USO alentando esas protestas pero no son los dirigentes porque he hablado con ellos de las afectaciones que han dejado. El mismo alcalde de Barrancabermeja, Dario Echeverry, no nos ha querido ayudar porque le he dicho que los derrames de Petróleo podrían afectar la reserva de agua en la localidad. El alcalde está jugando con fuego”, agregó.

Publicidad

El presidente de Ecopetrol indicó que adicionalmente hay un interés político interno en Barrancabermeja.

“Hay unos políticos que quieren hacerle revocatoria y él ha querido atacar a Ecopetrol para defenderse de esa revocatoria”, indicó el presidente de la empresa petrolera.

Publicidad

Cabe resaltar que en la vía Barrancabermeja-Yondó, los campesinos de la zona aseguran que tras más de 100 años de operaciones de Ecopetrol, las comunidades están en el olvido. Mediante protestas, que aseguran son pacíficas, piden urgente inclusión laboral y que se haga inversión en vías, salud y educación.

Publicidad

Sin embargo, el gerente de Ecopetrol rechazó la manifestación y señala que más que una protesta social en realidad se está rechazando son intermediarios laborales.



También aseguró que se está utilizando el sabotaje y daños a la infraestructura para hacer sus exigencias.



“Unos 32 mil barriles día de producción de crudo están parados, hay afectación muy grande y a medida que avanzan los días han comenzado a decir que quieren inversión social pero esto empezó por un problema de intermediación laboral”, señaló Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol.



El gerente de Ecopetrol también señaló que de manera temporal no hay actividad en el campo de la Cira Infantas.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM