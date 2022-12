Por obras del Tercer Carril unos 10 mil bumangueses estarán sin agua este viernes

El corte se hará en el horario comprendido entre las 9:00 a.m. y 11:00 p.m. del viernes 19 de agosto en los barrios ubicados en la zona sur de Bucaramanga.





“Sector de la victoria y 6 barrios circunvecinos como Camperos, África, Antonia Santos, Real de Minas, entre otros estarán afectados con la suspensión. Fue necesaria una relocalización de un tubo de 20 pulgadas por las obras del tercer carril que está justo al lado de un puente que se implosionó meses atrás” Indicó Wilson Almeyda ingeniero de opraciones del acueducto de Bucaramanga.





El acueducto de Bucaramanga no tiene contemplado abastecer de agua a la población con carro tanques debido a que la suspensión no llega a las 24 horas y el aviso se hizo con días de antelación.





