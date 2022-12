¿Por qué Bucaramanga bajó de categoría especial a primera en materia fiscal?

La Contaduría General de la Nación recategorizó al municipio de Bucaramanga, que perdió este año su nivel en el escalafón, pasando de categoría especial a primera.



Según la secretaria de Hacienda local, Olga Chacón, los principales efectos se verán en las transferencias que debe hacer la Alcaldía a organismos como la Personería y en el monto de los salarios que perciben el alcalde y los concejales, aunque en este punto en particular no se hará efectiva en los actuales funcionarios.



La titular de Hacienda explicó que la baja de categoría se debe a que de las dos variables que revisa la Contaduría, número de habitantes y recursos de libre destinación, en la segunda se incumplió, aunque aclaró que la revisión fue del último año de la administración del exalcalde Luis Francisco Bohórquez.



“En Bucaramanga, en la última revisión de los datos que hizo la Contaduría (que tuvieron que ser los de la vigencia 2015 porque los de 2016 tuvieron errores) no se cumplió con el requerimiento de los ingresos corrientes de libre destinación, los ingresos quedaron en 397 mil salarios mínimos y debieron ser superiores a 400 mil salarios”, detalló.



Chacón reconoció en entrevista con BLU Radio que los datos de 2016 no fueron certificados por la Contraloría General de la República porque no estuvieron correctamente digitados, por lo que la Contaduría hizo la revisión de la vigencia anterior, es decir 2015.



La recategorización de Bucaramanga no afecta las transferencias que recibe el municipio del Sistema General de Participación ni los créditos con bancos, hasta el cupo máximo de endeudamiento, porque en cuanto al indicador de la Ley 617 el municipio está cumpliendo, según la Secretaría de Hacienda.



Por ahora el único cambio que se verá efectivamente reflejado con la pérdida de categoría es que la Alcaldía de Bucaramanga deberá aumentar el presupuesto de la Personería Municipal.



