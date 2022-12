Presupuesto de Bucaramanga para 2018 será sancionado por decreto

Tras haber sido hundido en medio de fuertes controversias entre las bancadas mayoritaria y minoritaria del Concejo de Bucaramanga, el presupuesto municipal deberá ser sancionado a través de un decreto con la firma del alcalde.

Según la Secretaría de Hacienda el monto del presupuesto para la vigencia 2018 será cercano al billón de pesos.

El alcalde Rodolfo Hernández criticó que el Concejo municipal, señalando puntualmente a la bancada mayoritaria, controlada por el Partido Liberal, no se haya tomado el tiempo necesario en sesiones plenarias para discutir y aprobar el proyecto que se presentó en el mes de octubre.

Dijo que dejaron para los últimos tres días la aprobación para presionar a la administración municipal con intereses burocráticos.

“Ellos siempre buscan una excusa para no hacer el trabajo que les toca y quieren presionarme, pero yo les quiero decir a los señores concejales, que mientras yo sea alcalde tendrán cero contratos para ellos, porque esa no es la labor constitucional, y cero puestos, ellos están en el legislativo y nosotros en el ejecutivo, ellos que se dediquen a representar a la ciudadanía para que a través del presupuesto que no quisieron aprobar se haga presente la ciudadanía”, manifestó.

En el presupuesto 2018 se contempla una reducción de cerca de 1.700 millones de pesos en los recursos que transfiere la Alcaldía a la Contraloría Municipal, uno de los puntos que causó más controversia en el Concejo.

