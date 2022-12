Procuraduría sanciona a Camilo Rincón por irregularidades en contratos en Indersantander

La Procuraduría de Santander sancionó con inhabilidad de 15 años para ejercer cargos públicos al exdirector del Instituto de Deportes departamental, Indersantander, Camilo Rincón.

En fallo en primera instancia el ministerio público encontró que hubo irregularidades en la ejecución de algunos contratos con la Unión Temporal Eventos Deportivos en el marco de la participación de deportistas santandereanos en los Juegos Nacionales del 2015.

Al ser notificado de la decisión, el exdirector del Indersantander dijo que apelará a una segunda instancia en el ente disciplinario y calificó la inhabilidad como "un fallo con intereses particulares y políticos".

"Estoy desconcertado, yo pienso que ha habido un tema personal, por primera vez se adjudicaba el contrato para los juegos nacionales de una manera distinta, no a través de fundaciones como siempre donde si hubo irregularidades, pero como no tengo el músculo político a mi si me sancionan", señaló.

