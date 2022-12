Promueven revocatoria del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández

Los encargados de este proceso revocatorio han manifestado su rechazo a las actuaciones del alcalde de Bucaramanga y han visitado las comunas de la ciudad para socializar la decisión.

“En esta visita que hemos hecho en las comunas hemos escuchado las inconformidades de la ciudadanía. La única promesa de campaña que ha cumplido el alcalde es hacerse el ‘pingo’ con el transporte informal, creando una crisis con el gremio de trabajadores formales como los taxistas”, dijo Oscar Iván Díaz, promotor de la revocatoria del alcalde Rodolfo Hernández.

Los líderes de la revocatoria también se mostraron en desacuerdo con la decisión de la administración municipal de recortar recursos para el deporte y que fue sumado al despacho de la Alcaldía para CPS. Asimismo, por el incumplimiento del mandatario con los 20 mil hogares felices prometidos en campaña.

“El alcalde cada día me ataca porque estoy al frente de este proyecto desde el comienzo. Siempre me he reunido con los asesores y funcionarios para que cumplan con sus funciones. Nosotros en la campaña recogimos 32 mil firmas, de las cuáles son válidas un promedio de 23 mil”, aseguró Díaz.

El promotor de la revocatoria señala que a través de cartacheques el alcalde entregó dos promesas de campaña.

“Una promesa era una vivienda y otra era una opción de empleo para estratos 1,2 y 3 con la remuneración de un salario mínimo. Pero vemos que no ha cumplido con ninguno”, señaló Oscar Iván Díaz.

A este proceso de revocatoria se han sumado líderes sociales, concejales y trabajadores sindicalizados de la Alcaldía de Bucaramanga. El 2 de enero se haría la inscripción del comité, tras 15 días se obtendrá el formulario oficial para recolectar las firmas y se requieren solo 23.183 mil firmas que equivalen al 30% de la votación que obtuvo Rodolfo Hernández en las elecciones. Tendríamos 6 meses para recolectar esa cantidad de firmas.

