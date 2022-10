Proponen aplicar impuesto a quienes tengan perras pitbull fértiles

Tras el incremento de casos de ataques de perros de razas potencialmente peligrosas en el departamento de Santander, la preocupación aumenta en la comunidad y defensores de animales.



Para Orlando Beltrán, director de ADAN en Bucaramanga, esta raza tiene una carga genética que lo cataloga como un perro potencialmente peligroso.



“En el caso de los pitbull no hay sino que mirar la historia. En el siglo IXX se comenzaron a generar estos cruces entre BullDog y los famosos ‘Terreros’ o perros de cacería como el Bull Terrier. El objetivo era lograr la fuerza del Bull Dog y la agresividad del terrero. Las primeras manifestaciones de ataques comenzaron en Inglaterra donde la gente se divertía enfrentando estos Pitbull con toros o los encerraban con ratas para ver cuántas mataban en cierto tiempo. Entonces en su genética hay peligrosidad”, dijo Orlando Beltrán.



Para este experto animalista, la comunidad no es responsable frente a la tenencia de estos animales como mascotas, pese a las sanciones y por eso debe existir un impuesto de vientre para los tenedores de perros hembra de esta raza.



“Hay unos que son cariñosos pero otros son un riesgo. Los pitbull están en manos de gente irresponsable por eso la solución que proponemos es un impuesto de vientre para que todo el que tenga una perra de raza pitbull deba esterilizarla el gobierno de forma gratuita y si el dueño no desea hacerlo entonces debe pagar un impuesto alto por tener a este perro fértil”, aseguró Beltrán.



Para los animalistas esta propuesta controlaría la tenencia y natalidad de estos caninos que han causado graves accidentes.





