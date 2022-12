Propuesta de manejo de basuras en Bucaramanga enfrenta a AMB y CDMB

La propuesta de crear una empresa público – privada para la gestión de los residuos sólidos, presentada por la directora del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) consuelo Ordoñez, tiene enfrentadas nuevamente a las dos autoridades ambientales de la ciudad.

La iniciativa que impulsa el Área Metropolitana es que a través de un modelo de empresa mixta se involucre a todos los actores que tienen que ver con el manejo y disposición de las basuras para invertir en una planta de enfardado que a futuro también pueda procesar los residuos para generar productos como energía o derivados reciclables.

“Esta es una propuesta que podría implementarse en cuatro o cinco meses y que significaría a Bucaramanga estar en a la vanguardia de las tecnologías de tratamiento de basuras, siendo una solución de mediano plazo al problema actual del cierre de El Carrasco”, explicó la directora de la AMB.

Inmediatamente el director de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Arley Anaya, refutó la propuesta considerándola engañosa y con intereses particulares de por medio.

“Después de cuatro años de no solucionar el problema de El Carrasco ahora, de la noche a la mañana, quieren una planta de enfardados, pero no se le dice a la comunidad con qué recursos, si le va a costar a la gente en la tarifa de servicios públicos, esa no es la solución de fondo al problema de las basuras en Bucaramanga”, señaló Anaya.

El AMB y la CDMB son dos autoridades ambientales distintas con jurisdicciones en municipios del Área Metropolitana y Santander que en los últimos años han tenido diferencias de tipo político y administrativo. En Bucaramanga hay expectativa por la decisión que se debe anunciar en los proximos días sobre a donde serán llevadas las basuras de la ciudad ya que el relleno sanitario de El Carrasco ya completo su capacidad y debe ser cerrado por orden judicial.

Por: Redacción BLU Bucaramanga - Dial 960AM