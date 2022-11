Queremos que buses convencionales se integren al sistema: Gerente Metrolínea

La reingeniería estructural al sistema Metrolínea que anunció el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, tiene entre otros dos componentes que significarán la transformación del modelo de empresa que existe actualmente.



Según el gerente (e) de Metrolínea, Juan Pablo Ruíz, por un lado se buscará una renegociación de los contratos con los concesionarios, que fueron pactados hasta el año 2025. La idea es que se les pague a los operadores por pasajero movilizado y no por kilómetro recorrido.



“Los operadores de Metrolínea (Metrocinco Plus y Movilizamos), que son los mismos dueños de las empresas de transporte urbano, están jugando actualmente a recoger pasajeros con sus buses urbanos pero a la vez a recorrer kilómetros en vacío con los buses del sistema, eso es inequitativo y termina afectando es al usuario y por supuesto al sistema”, asegura el gerente..



Según Ruíz los empresarios del transporte público en Bucaramanga "deben pensar en la ciudadanía" y no en sus intereses particulares.



Esta semana el propio alcalde Hernández envió un fuerte mensaje a los representantes de los concesionarios advirtiendo que si no se lograba una negociación dialogada está dispuesto a llevarla a los tribunales.



También se intentará renegociar el contrato con TISA, la empresa recaudadora de la tarifa por pasaje.



Integrar los sistemas de transporte



La otra línea de la gran reingeniería que pretende el alcalde de Bucaramanga es la integración de Metrolínea con el sistema convencional, con el fin de disminuir la competencia en algunas vías y tener un mayor cubrimiento.



Esta opción además solucionaría parcialmente el problema que tendrá el sistema a mediano plazo, cuando entren en operación los portales de Girón, que ya comenzó a construirse, y los de Piedecuesta y el Norte, que ya están diseñados y con recursos garantizados.



“Si integramos los dos sistemas estaríamos hablando de unos mil buses, entonces una opción viable es escoger los vehículos que en mejor estado estén y vincularlos a Metrolínea. La otra alternativa sería hacer una reposición de buses, incluyendo una partida dentro de la tarifa para sostener el proceso de chatarrización”, explicó Juan pablo Ruíz.



Por ahora estas propuestas aún están en borrador y aunque el alcalde fue enfático en que el sistema Metrolínea necesita una transformación urgente son ideas que no han sido socializadas con los operadores.



