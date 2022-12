Quien haga turismo en Topocoro, es bajo su propio riesgo: Planeación Santander

La Gobernación de Santander avanza en el proceso con la Asamblea departamental para aprobar el Plan de Ordenamiento de Embalse (POE) para el uso y preservación del embalse de Topocoro.





La Secretaría de Planeación de Santander señaló que hay operadores informales de turismo que ofrecen servicios en la represa sin que se hayan expedido los permisos requeridos.





Asimismo, se conoció el primer incidente con una lancha que cruzaba las aguas del embalse y se volteó con 10 ocupantes, quienes por fortuna no sufrieron daños pero sí pérdida de 5 millones de pesos en efectivo y pertenencias que llevaban los turistas.





“Estamos haciendo un llamado a la prudencia tanto de turistas como de operadores porque hasta que no sea aprobado el plan de ordenamiento del embalse, las autoridades no pueden garantizar las medidas de seguridad dentro de la zona o expedir permisos de embarcación porque no se tienen claras las área dónde se pueden desarrollar estas actividades”, indicó Sergio Muñoz, secretario de Planeación de Santander.





La Gobernación recordó que es un embalse que tiene menos de 2 años y necesita unos tiempos de recuperación y será el POE el que determine cuáles son las áreas permitidas para estas actividades.





“Las personas que realizan estas actividades turísticas lo hacen bajo su propia cuenta y riesgo. Son 7 mil hectáreas de espejo de agua y varias empresas hacen turismo allí por eso insistimos que se tenga pronto el POE como instrumento para operar la zona”, manifestó.





El nuevo documento será presentado nuevamente a la Asamblea Departamental para su aprobación tras unos ajustes con los puntos que serán destinados a embarcaderos, cuáles son aptas para pesca artesanal o para la práctica de deportes náuticos.





