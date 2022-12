Refuerzan controles a barberías, el negocio de los venezolanos en Bucaramanga

La Secretaría de Salud de Bucaramanga aumentó los controles a salones de belleza y las denominadas ‘barberias’, que se duplicaron en número en Bucaramanga con la llegada masiva de migrantes venezolanos.

Según Luis Antonio Niño Valenzuela, coordinador de saneamiento básico de la Secretaría de Salud, la mayoría de estos negocios no están cumpliendo con las normas sanitarias vigentes para su funcionamiento.

"No cumplen con las normas de bioseguridad, hemos encontrado personas que prestan servicios de peluquería en chancletas, en pantalón corto, no usan tapabocas y no tienen un plan de manejo de residuos peligrosos como las hojillas”, explicó el técnico.

Señaló que hay propietarios de establecimientos que han sido renuentes a atender las solicitudes sobre normas sanitarias.

“Hemos tenido que entrar a aplicar algunas medidas de seguridad consistente en sellamientos temporales hasta tanto las personas se hagan certificar en cuanto a las normas de higiene”, dijo.

