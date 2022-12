Renunciaron los médicos de la cárcel de Bucaramanga

“Los médicos y enfermeras me anunciaron que renunciaron porque la empresa que contrato el INPEC para atender a los enfermos no les ha cancelado los sueldos, eso es inaudito, eso es inconcebible, los internos no tiene quien los atienda cuando se enfermen “denunció el Defensor del Pueblo en Santander, Kadir Pilonieta.

El defensor conoció el caso a través de los familiares de los presos, quienes aseguraron que la situación de salud en el penal es precaria, a tal punto que los reos no tienen donde realizar sus necesidades físicas.

Cabe recordar que el cierre de los baños obedece a una medida preventiva decretada por la Secretaría de Salud de Bucaramanga.

Actualmente en la cárcel de la capital santandereana se encuentra cerca de 3 mil internos en seis patios.

Por su parte el INPEC no ha respondido a esta grave denuncia de la Defendería del Pueblo.