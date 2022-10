Reportan el avistamiento de supuesto OVNI en Bucaramanga

Sobre la medianoche del miércoles 15 de febrero, Claudia Benavides asegura que se encontraba en su vivienda en el barrio Toledo Plata cuando escuchó una explosión.



“Yo asocié la explosión al estallido de un transformador porque se fue la luz. Salí al balcón a ver qué había originado el ruido. Yo tengo una vista amplia hacia la zona occidental de Bucaramanga y vi en el cielo un objeto extraño, no lo puedo definir como una nave o algo tangible porque pasó de manera fugaz, yo agarré el celular y tomé la fotografía para captar la imagen”, dijo Claudia Benavides.



La periodista asegura que el objeto dejó una estela de luz en el cielo y preguntó a otras personas si también lo habían visto.



“Era una estela blanca que no siguió su secuencia sino que giró hacia otra parte, no era un movimiento lineal entonces no era un avión porque tampoco dejó marca como lo hacen algunos”, dijo Benavides.



Claudia Benavides acotó que el estallido volvió a escucharse a las 3 de la mañana y llamó la atención de varias personas pero no pudo verse nada en el cielo.



“Yo creo que no hay que ser tan escéptico porque no sé qué fue lo que pasó, no creo que la Fuerza Aérea haya estado explorando los cielos en la madrugada entonces fue algo extraño y que nunca me había pasado”, agregó.



El programa Luna BLU también tiene en sus manos la fotografía y analiza el fenómeno para tratar de encontrar una explicación a este hecho.





