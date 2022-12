Roban un colegio y dejan sin alimentación a más de 300 niños

Según el rector de la institución, Eduardo casanova, los ladrones partieron las tejas de la cocina y hurtaron de los gabinetes los alimentos con los que preparan los almuerzos para 320 estudiantes de primaria.





Los delincuentes también rompieron la tubería de gas por lo que no han podido preparar los complementos alimentarios.





“No pudimos darle almuerzo a los niños y no sabemos cómo vamos a solucionar el tema para los próximos días de clases. Tuvimos que despachar a los niños temprano y esta situación está afectando a los estudiantes.





El rector de la institución solicitó a la alcaldía vigilancia pues la sede de este colegio está ubicada en una zona no residencia y cuenta con poco encerramiento.





